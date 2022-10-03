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12 минут назад

11 стран осудили русофобию в ООН

Елена Прошина

В штаб-квартире ООН в Женеве с совместным заявлением выступили 11 стран, включая Россию, Белоруссию и Китай. Они осудили дискриминацию русских и русскоязычных людей, которая стала встречаться в ряде стран за последние месяцы. Об этом сообщает ТАСС.

11 стран осудили русофобию в ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Совместное заявление зачитал заместитель постоянного представителя России при женевской штаб-квартире ООН Никита Жуков.

«Мы глубоко обеспокоены по поводу беспрецедентных масштабов и глубины дискриминации, развязанной в последние месяцы властями ряда государств против русских и русскоязычных жителей. С конца февраля этого года русские систематически дискриминируются на этнической и языковой основе», – было сказано в заявлении.

Жуков также призвал правительства этих государств «немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования русских и русскоязычных жителей».

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В документе также указано, что дискриминация распространилась на различные виды услуг и в отношении российского бизнеса. Российская собственность становится объектом захвата, а россиянам препятствуют участвовать в спортивных и культурных мероприятиях. Кроме того, согласно тексту документа, имеет место физическое насилие, намеренное нанесение ущерба собственности и другие виды притеснений.

Кроме России, к совместному заявлению присоединились Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.

Ранее в Госдуме предложили выгонять иностранцев из России за русофобию.

В мире,Никита Жуков,Владимир Путин,Госдума,ООН,
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