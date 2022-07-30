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33 минуты назад

В Госдуме предложили выдворять иностранцев из РФ за русофобию

Москва24иещё 6

Иностранных граждан необходимо выдворять из России за проявление русофобии, таким правом должен быть наделен МИД РФ, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В Госдуме предложили выдворять иностранцев из РФ за русофобию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны", – сообщил он РИА Новости.

Он отметил необходимость законодательной проработки данного вопроса.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором Эллингсен, находясь в одном из отелей России, заявляет о своей ненависти к русским.

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В МИД РФ сообщили, что прорабатываюет варианты реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из отелей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что в высказываниях сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске прозвучала ненависть к одной национальности, а также нескрываемое национальное превосходство.

В свою очередь, представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес заявила, что сожалеет о произошедшем с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске.

Политика,Султан Хамзаев,Мария Захарова,МИД России,Госдума,
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