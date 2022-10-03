Сейчас это (заключение мирного договора между странами - прим. ред.) совершенно нереально. Заявление Кисиды - это обычная дипломатическая фиксация позиции. Расшифровать его можно так, что, мол, когда-нибудь мы будем не против подписать такой такой договор, мы считаем, что это важно, никуда нам от этого не деться, но вот прямо сейчас - не до этого.



С внутриполитической точки зрения важно отметить, что японская партия фиксирует то, что она не против подписания мирного договора, но о конкретике тут речи не идет. Тут могли быть следующие позиции: мы категорически против любого мирного договора с Россией, вторая позиция - мы за срочное подписание договора на любых условиях, ну а между этими двумя крайностями - сколько угодно промежуточных позиций. Одна из них: мы не против, мы понимаем, что это надо сделать, а дальше - масса прочих деталей, которые могут затянуть подписание соглашения на десятилетия.



При подписании договора с Японией Москве будет важно, чтобы Токио взял на себя совершенно определенные обязательства. А эти обязательства в настоящее время формируются Соединенными Штатами, которые разместили в Японии не только базы, но и элементы системы противоракетной обороны (ПРО), в частности радары. Кроме того, американцы требуют достаточно быстрого роста военного бюджета Японии, а японцы это выполняют. Военный бюджет Японии по сути дела уже сравнялся с российским. И это не силы самообороны, это вооруженные силы крупного государства. Поэтому здесь много различных нюансов, но самый главный военно-политический нюанс заключается в том, что Япония, в соответствии с двусторонним соглашением с Соединенными Штатами, является прочным военно-политическим союзником Вашингтона. А это означает, что любые соглашения и договора, которые будут рассматриваться Японией, будут сверяться с этим договором: насколько они ему не противоречат.



Для Москвы при заключении мирного договора с Японией, как и при заключении любого мирного договора, важны определенные факторы: признание статус-кво - территорий, границ, а дальше - всякие хорошие слова в отношении сотрудничества. Потому что на Дальнем Востоке два крупных государства - Россия и Япония - должны сотрудничать по целому кругу проблем. Начиная с проблемы рыболовства, которая сейчас стоит очень остро из-за ухудшения отношений двух стран, заканчивая вопросами в области климата, демографии, культуры и других сферах.

Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО