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48 минут назад

В Японии высказались о мирном договоре с Россией

Алиса Селезнёва

Несмотря на ухудшение отношений с Россией из-за украинского кризиса, власти Японии продолжают придерживаться политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора между странами. Об этом заявил сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

В Японии заговорили о мирном договоре с Россией
Фото: EPA\TASSEPA\TASS

Такое заявление глава кабинета министров сделал, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», - подчеркнул Кисида.

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали физические лица, а также более 200 российских компаний и организаций. А в списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 300 наименований, в том числе полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, а также грузовики и бульдозеры.

Япония расширила санкции против России

При этом между Россией и Японией после Второй мировой войны так и не был заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Россия исходит из того, что Курильские острова являются неотъемлемой частью российской территории.

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