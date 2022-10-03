В Японии заговорили о мирном договоре с Россией

Несмотря на ухудшение отношений с Россией из-за украинского кризиса, власти Японии продолжают придерживаться политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора между странами. Об этом заявил сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

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Такое заявление глава кабинета министров сделал, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», - подчеркнул Кисида.

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали физические лица, а также более 200 российских компаний и организаций. А в списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 300 наименований, в том числе полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, а также грузовики и бульдозеры.