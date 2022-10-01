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12 минут назад

Стала известна готовая выдавать ВНЖ россиянам страна

Майк Габриелян

Монголия решила выдавать вид на жительство всем желающим гражданам России. Об этом сообщил начальник отдела Иммиграционного агентства Монголии (ИАМ) Н.Ууганбаяр, передает CentralAsia.

Стала известна готовая выдавать ВНЖ россиянам страна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас граждане РФ обращаются с заявлением о пребывании в Монголии «на определенный период времени».

«Принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации», - сказал он.

Сообщалось, что с 21 сентября границу через порт Алтанбулаг пересекли 6268 граждан России.

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Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны. Для долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны.

Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории.

Н.Ууганбаяр отметил, что в последние годы миграция людей по всему миру увеличивается. Причины тому - «политика, экономика, бедность и война».

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