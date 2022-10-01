Стала известна готовая выдавать ВНЖ россиянам страна

Монголия решила выдавать вид на жительство всем желающим гражданам России. Об этом сообщил начальник отдела Иммиграционного агентства Монголии (ИАМ) Н.Ууганбаяр, передает CentralAsia.

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По его словам, сейчас граждане РФ обращаются с заявлением о пребывании в Монголии «на определенный период времени».

«Принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации», - сказал он.

Сообщалось, что с 21 сентября границу через порт Алтанбулаг пересекли 6268 граждан России.

Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны. Для долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны.

Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории.