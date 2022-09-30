Белый дом: сейчас не время для обсуждения членства Украины в НАТО

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас несвоевременно проведение процедуры принятия Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», – сказал Салливан.
Он также добавил, что власти США не отказываются от поддержки политики «открытых дверей» для НАТО.
«Все решения о вступлении должны решаться между 30 странами-членами и государствами, желающими присоединиться», – заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаёт заявку на ускоренное вступление в НАТО.