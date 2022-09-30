США ввели новые санкции против России

США ввели новый пакет санкций против России. Под новые ограничения попали десятки физических и юридических лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».
В новом санкционном списке присутствуют АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно», а также другие российские компании.
В число попавших под санкции физических лиц вошла глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, а также члены семей заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.