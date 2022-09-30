США ввели новые санкции против России

США ввели новый пакет санкций против России. Под новые ограничения попали десятки физических и юридических лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

В новом санкционном списке присутствуют АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно», а также другие российские компании.