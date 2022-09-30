Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Церемония прошла сегодня, 30 сентября, в Кремле. Трансляцию вел «Первый канал».
На церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца также присутствовали главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Они также подписали соглашения о вхождении регионов в состав России. В конце церемонии прозвучал гимн РФ.
Напомним, что референдумы о вступлении в состав России прошли в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. На всех территориях большинство жителей поддержало вхождение в РФ.