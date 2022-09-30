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26 минут назад

Путин подписал договоры о включении четырех новых субъектов в состав РФ

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Церемония прошла сегодня, 30 сентября, в Кремле. Трансляцию вел «Первый канал».

На церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца также присутствовали главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Они также подписали соглашения о вхождении регионов в состав России. В конце церемонии прозвучал гимн РФ.

Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам

Напомним, что референдумы о вступлении в состав России прошли в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. На всех территориях большинство жителей поддержало вхождение в РФ.

Политика,Видео,Евгений Балицкий,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,Первый канал,
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