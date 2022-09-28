Названа ключевая цель новых антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одной из главных целей новых санкций Евросоюза против России станет «лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы еще больше изолируем российскую экономику и наносим ей ущерб. Мы предлагаем ввести новые запреты на российские товары, это лишит Россию дополнительных 7 миллиардов евро», – уточнила она.

Глава Еврокомиссии также добавила, что Еврокомиссия предлагает расширить список товаров, запрещенных к экспорту в Россию из стран Евросоюза. По её словам, под запрет попадут товары сектора авиации, электроники, а также определенные химические вещества.