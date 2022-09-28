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15 минут назад

Названа ключевая цель новых антироссийских санкций

Елена Прошина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одной из главных целей новых санкций Евросоюза против России станет «лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий». Об этом сообщает РИА «Новости».

Названа ключевая цель новых антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еврокомиссия озвучила свои предложения касательно нового пакета антироссийских санкций.

«Здесь главная цель - лишить российский оборонный комплекс ключевых технологий», – заявила Фон дер Ляйен.

«Мы еще больше изолируем российскую экономику и наносим ей ущерб. Мы предлагаем ввести новые запреты на российские товары, это лишит Россию дополнительных 7 миллиардов евро», – уточнила она.

Глава Еврокомиссии также добавила, что Еврокомиссия предлагает расширить список товаров, запрещенных к экспорту в Россию из стран Евросоюза. По её словам, под запрет попадут товары сектора авиации, электроники, а также определенные химические вещества.

Ранее власти Японии расширили санкции против России.

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