Япония расширила санкции против России

Власти Японии расширили санкции против России: новые ограничения распространились на 21 оборонную компанию; также Токио запретил экспорт товаров, связанных с химическим оружием. Об этом сообщается на сайте японского Министерства экономики и торговли.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Санкции введены «в свете сложившейся международной ситуации вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению мира».

С 3 октября 2022 года будет введен запрет на экспорт продукции в 21 российскую организацию, «отнесенную МИД РФ к особым организациям».

Речь, в частности, идет о «Курчатовском институте», заводе «Салют», научно-производственном объединении «Эталон», ОАО «Мосэлектронпроект», АО «Информакустика», АО «Энергия».

Ранее Япония присоединилась к эмбарго на российское золото и ввела санкции против 57 россиян, в том числе против вице-премьера Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина и его жены.