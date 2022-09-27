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5 минут назад

США не против применения Киевом оружия запада в регионах, которые могут войти в состав РФ

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США не возражают против того, чтобы Киев применял поставленное Западом оружие против тех регионов, которые могут войти в состав России после референдумов. Об этом сообщает ТАСС.

США не против применения Киевом оружия запада в регионах, которые могут войти в состав РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались: мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используется именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге», – заявил Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Энтони Блинкен,
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