Столтенберг призвал НАТО пополнять запасы оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил пополнение истощенных поставками Украине запасов оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».
Столтенберг поднял этот вопрос на внеочередном заседании с национальными директорами НАТО по вооружениям.
«На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», – говорится в распространенном пресс-службой альянса заявлении.
Кроме того, Йенс Столтенберг снова высказался о необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Украины.
«Сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности, пришло время согласовать новую совместную декларацию по развитию партнерства», – заявил он.