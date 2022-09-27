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14 минут назад

Столтенберг призвал НАТО пополнять запасы оружия

Елена Прошина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил пополнение истощенных поставками Украине запасов оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Столтенберг призвал НАТО пополнять запасы оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столтенберг поднял этот вопрос на внеочередном заседании с национальными директорами НАТО по вооружениям.

«На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», – говорится в распространенном пресс-службой альянса заявлении.

Кроме того, Йенс Столтенберг снова высказался о необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Ранее Столтенберг заявил о намерении подписать новую декларацию ЕС и НАТО.

«Сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности, пришло время согласовать новую совместную декларацию по развитию партнерства», – заявил он.

В мире,Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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