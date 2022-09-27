Столтенберг призвал НАТО пополнять запасы оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил пополнение истощенных поставками Украине запасов оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Столтенберг поднял этот вопрос на внеочередном заседании с национальными директорами НАТО по вооружениям.

«На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», – говорится в распространенном пресс-службой альянса заявлении.

Кроме того, Йенс Столтенберг снова высказался о необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Украины.