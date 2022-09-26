Столтенберг заявил о намерении подписать новую декларацию ЕС и НАТО

«Сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности, пришло время согласовать новую совместную декларацию по развитию партнерства», — написал он у себя в соцсети после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

По словам Столтенберга, он также обсудил с главой ЕК спецоперацию России на Украине и усиление поддержки Киева.

Стоит отметить, что ЕС и НАТО должны были согласовать новую совместную декларацию еще в 2021 году, но ее подписание так и не состоялось по неизвестным причинам.