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10 минут назад

Столтенберг заявил о намерении подписать новую декларацию ЕС и НАТО

Елена Прошина

Евросоюз и НАТО должны подписать новую декларацию по развитию партнерства.

Столтенберг заявил о намерении подписать новую декларацию ЕС и НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности, пришло время согласовать новую совместную декларацию по развитию партнерства», — написал он у себя в соцсети после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

По словам Столтенберга, он также обсудил с главой ЕК спецоперацию России на Украине и усиление поддержки Киева.

Стоит отметить, что ЕС и НАТО должны были согласовать новую совместную декларацию еще в 2021 году, но ее подписание так и не состоялось по неизвестным причинам.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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