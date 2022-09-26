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21 минуту назад

Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане

Елена Прошина

Минобороны Армении сообщило, что страна не будет участвовать в учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые запланированы на 26 сентября и пройдут территории Казахстана. Об этом сообщает портал infocom.am.

Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что отказ связан с ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном.

«Принимая во внимание ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе в результате осуществленной Азербайджаном агрессии, Минобороны, исходя из задач, которые поставлены перед ВС Республики Армения, приняло решение воздержаться от участия в учениях, которые будут проводиться в рамках ОДКБ в Республике Казахстан», – заявило министерство.

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13 сентября Минобороны Армении сообщило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны Азербайджана.

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