Азербайджан начал массированный обстрел Армении

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают армянские города, недалеко от армяно-азербайджанской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Армении.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обстрел начался с 00:05 13 сентября. Применяются артиллерийские средства, крупнокалиберное стрелковое вооружение по направлению армянских позиций близ населенных пунктов Горис, Сотка и Джермук.

По данным военного ведомства, среди личного состава вооруженных сил Азербайджана есть потери. Со стороны Армении заявляется о потерях в живой силе и боевой технике.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, подразделения войск не нацелены на гражданскую инфраструктуру.

Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились в 2021 году. В Москве призывали стороны к миру.