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23 минуты назад

Азербайджан начал массированный обстрел Армении

Елена Прошина

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают армянские города, недалеко от армяно-азербайджанской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Армении.

Азербайджан начал массированный обстрел Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обстрел начался с 00:05 13 сентября. Применяются артиллерийские средства, крупнокалиберное стрелковое вооружение по направлению армянских позиций близ населенных пунктов Горис, Сотка и Джермук.

По данным военного ведомства, среди личного состава вооруженных сил Азербайджана есть потери. Со стороны Армении заявляется о потерях в живой силе и боевой технике.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, подразделения войск не нацелены на гражданскую инфраструктуру.

Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились в 2021 году. В Москве призывали стороны к миру.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Министерство обороны РФ не выполнило договоренности по обеспечению вывода армянских военных из Нагорного Карабаха. По словам главы государства, российские миротворцы не принуждают Армению выводить своих военных, и это «неприемлемо».

Армия,Ильхам Алиев,Минобороны России,
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