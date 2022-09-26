США потребовали от Сербии объяснений из-за подписанного соглашения с РФ

Посол США в Белграде Кристофер Хилл потребовал от Сербии объяснений по поводу подписанного на Генеральной Ассамблее ООН плана консультаций между МИД этих стран.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербское агентство Tanjug.

По словам Хилл, Вашингтон узнал о документе не на переговорах с Сербией во время ГА ООН, а лишь после них.

«Мы, конечно, хотели бы услышать объяснение того, что это за документ», — отметил посол.

Ранее МИД Сербии объявил, что не признает результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.