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27 минут назад

США потребовали от Сербии объяснений из-за подписанного соглашения с РФ

Елена Прошина

Посол США в Белграде Кристофер Хилл потребовал от Сербии объяснений по поводу подписанного на Генеральной Ассамблее ООН плана консультаций между МИД этих стран.

США потребовали от Сербии объяснений из-за подписанного соглашения с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербское агентство Tanjug.

По словам Хилл, Вашингтон узнал о документе не на переговорах с Сербией во время ГА ООН, а лишь после них.

«Мы, конечно, хотели бы услышать объяснение того, что это за документ», — отметил посол.

Ранее МИД Сербии объявил, что не признает результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В ведомстве страны объяснили, что на решение властей «повлияли различные факторы», в том числе «принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН».

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