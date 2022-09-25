Союзник России отказался принять результаты референдумов на освобожденных территориях

Республика Сербия не признает результаты голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава сербского внешнеполитического ведомства Никола Селакович.
Никола Селакович подчеркнул, что на решение властей Сербии повлияли различные факторы. В том числе, «принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН».
Кроме того, признание итогов референдума вступает в кардинальное противоречие с государственными и национальными интересами Сербии, политикой сохранения территориальной целостности и суверенитета, пояснил дипломат.
Президент республики Александр Вучич сообщил ранее, что страна не отдаст ни пяди своих территорий. Он отметил, что попытки зарубежных стран отобраться Косово и Метохию окажутся неудачными.