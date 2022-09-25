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19 минут назад

Союзник России отказался принять результаты референдумов на освобожденных территориях

Илья Родин

Республика Сербия не признает результаты голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава сербского внешнеполитического ведомства Никола Селакович.

Союзник России отказался принять результаты референдумов на освобожденных территориях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никола Селакович подчеркнул, что на решение властей Сербии повлияли различные факторы. В том числе, «принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН».

Кроме того, признание итогов референдума вступает в кардинальное противоречие с государственными и национальными интересами Сербии, политикой сохранения территориальной целостности и суверенитета, пояснил дипломат.

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Президент республики Александр Вучич сообщил ранее, что страна не отдаст ни пяди своих территорий. Он отметил, что попытки зарубежных стран отобраться Косово и Метохию окажутся неудачными.

В мире,Александр Вучич,ООН,
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