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4 минуты назад

Умер актер из сериала «Четыре танкиста и собака»

Елена Прошина

Министерство культуры и национального наследия Польши сообщило, что сегодня ушёл из жизни польский актер Франчишек Печка, сыгравший роль Густава Еленя по прозвищу «Густлик» в телесериале «Четыре танкиста и собака». Об этом пишет ТАСС.

Умер актер из сериала «Четыре танкиста и собака»
Фото: Кадр из фильма "Четыре танкиста и собака"Кадр из фильма "Четыре танкиста и собака"

«До нас дошла грустная новость - ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году», – сообщило министерство в своих социальных сетях.

Франчишеку Печка было 94 года. За свою карьеру он снялся более чем в 40 фильмах, стал лауреатом многих престижных в Польше наград. В 2022 году актёр заявил о завершении творческой карьеры.

Ранее стало известно о смерти российского режиссера Владимира Краснопольского.

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