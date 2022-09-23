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29 минут назад

Умер режиссер Владимир Краснопольский

Илья Родин

В Москве на 90-м году жизни скончался известный режиссер Владимир Аркадьевич Краснопольский, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

Умер режиссер Владимир Краснопольский
Фото: Союз кинематографистов РоссииСоюз кинематографистов России

Владимир Аркадьевич Краснопольский родился 14 июня 1933 года, окончил историко-филологический факультет Уральского университета, затем - режиссерский факультет ВГИКа.

С 1964 года режиссер работал на легендарной киностудии «Мосфильм». В его активе фильмы «Тени исчезают в полдень», «Неподсуден», «Ермак», «Вечный зов», «Две судьбы», «Дом с лилиями», «Экспроприатор», «Манна небесная», «Санта Лючия».

Коллеги отмечали, что Владимир Аркадьевич был абсолютно уверен в том, что не только красота спасет мир, но и доброта. Обойтись без нее невозможно.

Краснопольский – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер орденов «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).

Причины смерти не уточняются. О дате и месте похорон также пока нет данных.

Общество,Владимир Краснопольский,
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