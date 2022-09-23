Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом

«Мне это уже осточертело. А с другой стороны, думаю: "Хорошо, плюнул и пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит". А что будет с вами? Ладно, мы приведем к власти нормальных людей. Но где гарантия, что они удержат эту власть? Ее нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать», — отметил он.