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14 минут назад

«Осточертело»: Лукашенко — о президенстве

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «уже осточертело» стоять во главе страны, но он не может оставить этот пост из-за страха за ее народ.

Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в мемориальном комплексе «Хатынь». Его слова приводит «БелТА».

Лукашенко предупредил о «грандиозном шухере» в Польше

Лукашенко напомнил, что скоро будет уже 30 лет, как он является президентом Белоруссии, каждый день и ночь в течение которых он находится «на стреме».

«Мне это уже осточертело. А с другой стороны, думаю: "Хорошо, плюнул и пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит". А что будет с вами? Ладно, мы приведем к власти нормальных людей. Но где гарантия, что они удержат эту власть? Ее нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать», — отметил он.

Кроме того, по словам Лукашенко, он не сможет спокойно жить, если такое начнет происходить в Белоруссии. Он подчеркнул, что находится под большим давлением со стороны граждан страны, поскольку боится всех подвести.

«Думаю, вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это — самое ответственное дело», — заключил он.

Ранее Лукашенко спрогнозировал «грандиозный шухер» в Польше из-за грядущих выборов в стране.

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