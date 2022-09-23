Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «уже осточертело» стоять во главе страны, но он не может оставить этот пост из-за страха за ее народ.
Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в мемориальном комплексе «Хатынь». Его слова приводит «БелТА».
Лукашенко напомнил, что скоро будет уже 30 лет, как он является президентом Белоруссии, каждый день и ночь в течение которых он находится «на стреме».
«Мне это уже осточертело. А с другой стороны, думаю: "Хорошо, плюнул и пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит". А что будет с вами? Ладно, мы приведем к власти нормальных людей. Но где гарантия, что они удержат эту власть? Ее нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать», — отметил он.
Кроме того, по словам Лукашенко, он не сможет спокойно жить, если такое начнет происходить в Белоруссии. Он подчеркнул, что находится под большим давлением со стороны граждан страны, поскольку боится всех подвести.
«Думаю, вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это — самое ответственное дело», — заключил он.
Ранее Лукашенко спрогнозировал «грандиозный шухер» в Польше из-за грядущих выборов в стране.