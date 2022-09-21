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34 минуты назад

В Европе появилась «линия голода»

Елена Прошина

Продолжающийся рост цен в Европе угрожает голодом самым бедным странам Евросоюза. Об этом пишет обозреватель хорватского издания Advance Кристиан Юришич.

В Европе появилась «линия голода»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рост инфляции в Европе привёл к тому, что цены на хлеб взлетели на 20%. Это рекордный показатель с декабря 2017 года, когда Евростат впервые опубликовал цифры по этому параметру. При этом отмечается, что в разных странах данные о росте цен серьёзно разнятся. Например, во Франции хлеб подорожал на восемь процентов, в Нидерландах и Люксембурге на десять, а в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Хорватии и Словакии примерно на треть. Сильнее всего цены поднялись в Венгрии – на 66%. Помимо общеевропейских факторов, это обусловлено тяжелой засухой.

«Таким образом, можно сказать, что больше всего страдает "ось" от Балтийского моря до Адриатического», – подытожил Юришич.

Ранее автор итальянской газеты La Stampa Эммануэле Бонини предрёк Евросоюзу «хлебный бунт».

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