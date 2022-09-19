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1 час назад

Евросоюзу предрекли «хлебный бунт»

Елена Прошина

Автор итальянской газеты La Stampa Эммануэле Бонини считает, что стремительный рост цен на хлеб, с которым столкнулись все страны Евросоюза, может привести к народными волнениями и даже закончиться «хлебным бунтом».

Евросоюзу предрекли «хлебный бунт»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист заявляет, что новости о рекордных ценах на хлеб, которые установились в Евросоюзе, на самом деле даже занижают реальное положение дел, которое, по мнению Бонини, даже ещё хуже, чем считает общественность.

Митинги против роста цен на топливо и продукты питания в Европе сняли на видео

«В действительности весь блок из 27 стран вынужден бороться с двузначным ростом цен. Избежать этой общей тенденции пока удалось только Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2% и 9,6% соответственно», — сообщает Бонини.

Он также отмечает, что подобная ситуация может привести к массовым беспорядкам, как уже случалось в Италии. «Народное восстание Фано в 1791 году из-за повышения цен на муку, бунты 1898 года, вспыхнувшие в конце одного из лучших социально-экономических периодов после повышения цен на хлеб. Еще и “хлебная война” в Турине 1917 года», – напомнил он.

Ранее стало известно, что инфляция в еврозоне достигла рекордных значений.

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