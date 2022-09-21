Волнения в Иране: между силовиками и протестующими начались стычки

Не менее пяти человек убиты в иранской провинции Курдистан, где силовики открыли огонь во время массовых протестов. Волнения вспыхнули после смерти 22-летней девушки, которую полиция нравов задержала за неправильно надетый хиджаб. Некоторые считают, что Махса Амини была избита. Международная пресса же пишет, что подобный случай в Иране далеко не первый.

Тысячи демонстрантов скандируют «Женщина, жизнь, свобода». Протестующие жгут машины и бросают булыжники в сторону полицейских. Акции не утихают уже несколько дней и могут перерасти в общенациональные. Для разгона демонстрантов задействована одно из главных силовых ведомств в стране - Корпус стражей исламской революции. Есть сообщения, что военные открывают стрельбу по митингующим. Есть жертвы - погибшие и раненые. Одной из них стала девочка. По предварительным данным, ей в голову попала резиновая пуля во время разгона митингующих.

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Начавшиеся как протесты женщин и студенческие волнения в Иране разрослись в массовые протесты с уличными беспорядками после смерти 22-летней Махсы Амини. Ее задержала специальная полиция нравов за неправильно надетый хиджаб. Девушка ехала с семьей из западной провинции Ирана Курдистан в столицу Тегеран, чтобы навестить родственников. В пути ее задержали за «неправильный хиджаб». По одной из версий, из-под платка были видны волосы, что недопустимо по исламским нормам. Семье Амини сказали, что она будет освобождена после «сеанса перевоспитания» в полиции. Через несколько часов после ареста ее привезли в реанимацию. Она умерла, не приходя в сознание.

На кадрах из полицейского участка девушка заходит в зал и теряет сознание. Позже в отделении появляется врач-мужчина. А затем девушку без сознания вывозят на каталке к скорой.

После начала беспорядков полиция выступила с заявлением. По их версии, у задержанной случился сердечный приступ. Однако семья Амини уверяет, у девушки не было проблем со здоровьем. Некоторые СМИ утверждают, что силовики избили ее по дороге в участок. Этой же версии придерживаются в Офисе Верховного комиссара по правам человека.

«Есть сообщения, что госпожу Амини били дубинкой по голове, а так называемая полиция нравов била ее головой об автомобиль. Власти заявили, что она умерла по естественным причинам», - сказала пресс-секретарь Офиса Равина Шамдасани.

Международные издания сообщили о том, что иранок задерживали для таких «бесед» по всей стране уже месяц. Президент Ибрахим Раиси 15 августа подписал указ, запрещающий светскую женскую одежду и предусматривающий более суровые наказания за нарушение строгого кодекса, причем даже в интернете. Женщин арестовывали по всей стране после того, как 12 июля был объявлен национальный «день хиджаба и целомудрия».

Главное требование протестующих - провести расследование того, что произошло на самом деле. В знак солидарности иранские девушки массово стригут волосы и снимают хиджабы перед камерой.

Акции неповиновения прошли и похоронах Махсы Амини, женщины так же массово скидывали свои хиджабы, несмотря на строгие правила. За соблюдением исламского дресс-кода следят не только полицейские, но и сами иранцы. После, того как в 1979 году в стране был свергнут монарх и произошла революция, государство стало исламской республикой. По закону каждая женщина должна носить хиджаб.

«Есть спецавтобусы, они проезжают по городу, контролируют, как женщины одеты. Если женщина одета не по нормам, ее забирают в автобус, увозят в спецучреждение, читают лекцию, призывают родителей или мужа, ее одежду режут ножницами. Если частое нарушение, тогда она получает телесное наказание, удар плетью или платит штраф. Я сама в Иране несколько раз получала замечание от женщин. Есть категория, для кого это святое, норма жизни. Есть молодежь и другие девушки, которые хотят одеваться как европейцы, они в этом плане соблюдают хиджаб, но по своему. Узкое манто, платки на макушке», - объясняет руководитель Восточного культурного центра, доцент РГГУ Лана Раванди-Фадаи.

Таких девушек, особенно в столице, попадется много. Скорее всего, погибшая поменяла хиджаб на платок, рассчитывая на светское отношение к этому правилу в Тегеране. Президент Ирана поручил провести расследование обстоятельств гибели Амини. Задержаны причастные к делу полицейские и отстранен от должности глава иранской полиции нравственности.

Акции протеста в знак солидарности и поддержи иранцам проходят и в Европе. В Германии в демонстрации приняли участие не только выходцы с Ближнего Востока - курдские и иранские женщины - но и немецкие.

Гибель девушки, задержанной полицией нравов, всколыхнула весь Иран. Протестующие требуют расследования, а женщины в знак солидарности сжигают хиджабы и стригут волосы, снимая все это на видео. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Ширяева.

Махабад – столица Иранского Курдистана, где большая часть населения – курды. Протестующие здесь готовы драться с полицией за свою соотечественницу – 22-летнюю Махсу Амини. Она погибла от рук полиции нравов, уверены митинующие.

«Курдистан – кладбище фашистов!», – кричат в Сенендедже, на западе Ирана.

Сотни людей вышли на митинг. Разбили автомобили, подожгли мусорные баки. Остановить протестующих смогли только слезоточивым газом.

Это уже город Секкез, 460 километров от Тегерана. Митинг у здания губернатора. Женщины в знак протеста снимают платки и подкидывают вверх.

Другие сжигают хиджабы и стригут волосы. Такой флэшмоб – во всех социальных сетях Ирана после похорон Махсы Амини.

Девушка была задержана в Тегеране 13 сентября полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как ее приводят в участок и что-то говорят. Через минуту она теряет сознание. И умирает в больнице. Полиция заявила: причина тому сердечный приступ, а не жестокое обращение.

«Все слова, которые были опубликованы в интернете о причине смерти Амини, – это чистая ложь. Со стороны полиции не было допущено ни халатности, ни даже небольшой оплошности», – заявил начальник полиции Большого Тегерана Сардар Рахими.

По словам родных, девушка была здорова. Но, в министерстве внутренних дел уверены в обратном. Есть информация, что ей делали операцию на головном мозге.

«Мы также следили за тем, чтобы узнать, были ли избиения. Технически у полицейских нравов нет инструмента для избиения, у них нет дубинок и других инструментов. С арестованными разговаривают женщины-полицейские», – сказал министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

После Исламской революции 1979 года ношение хиджаба обязательно для всех женщин в Иране, отсутствие платка считается преступлением. За соблюдением этой нормы следит полиция нравов. Но в последнее время действия полицейских в отношении женщин называют жестокими.

Дело Амини продолжают расследовать. Сейчас ждут результатов экспертизы, чтобы установить точную причину смерти девушки.

Сторонники террористических организаций провоцируют беспорядки в Иране. Об этом сообщило в среду агентство Tasnim.

Оно отмечает, что "при подстрекательстве иностранных СМИ и в результате деятельности организованных элементов, проникших в ряды протестующих", акции протеста, связанные с гибелью 22-летней Махсы Амини, приняли радикальные формы.

По данным агентства, в Мешхеде подозрительные люди подожгли полицейского, другие тут же помогли ему потушить горящую одежду. Полицейский получил серьезные ожоги. В Реште были распространены фотографии подожженной мечети, в Хамадане был обстрелян имам. В нескольких других городах жестоко избиты полицейские, совершены нападения на машины скорой помощи, на женщин в хиджабах. Губернатор провинции Курдистан минувшей ночью объявил о гибели трех человек, которые были убиты выстрелами из оружия, не применяемого иранскими силовиками.

Как указывает Тасним, очевидцы событий минувшей ночи в различных районах Тегерана свидетельствуют, что некоторые группы людей, собравшихся на улицах, действовали организованно и скоординированно, стремясь совершить действия, направленные на масштабные разрушения. По утверждению агентства, в освещении беспорядков, подстрекательстве к ним и созданию хаоса участвует служба Би-би-си на персидском языке.

Накануне губернатор провинции Тегеран Мохсена Мансури сообщил об аресте полицией трех иностранцев во время мероприятий по усмирению беспорядков в столице. По оценке правоохранительных органов, в событиях в Тегеране видны следы вмешательства некоторых иностранных посольств.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил соболезнования в связи со смертью 22-летней девушки Махсы Амини и призвал правительство Ирана прекратить систематическое преследование женщин. Об этом в понедельник он написал на своей странице в Twitter.

"Мы призываем иранское правительство прекратить систематическое преследование женщин и разрешить мирные акции протеста", - заявил Блинкен, подчеркнув, что Махса Амини должна была быть жива сегодня.



"Вместо этого США и иранский народ ее оплакивают", - отметил госсекретарь.

Застрявшие в Иране из-за поломки самолета российские туристы успешно вылетели в Венесуэлу. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Борт с российскими туристами только что вылетел из Тегерана в Порламар. Спасибо за командную работу МИДу, российским туроператорам и Conviasa», - написала Догузова в своем Telegram-канале.