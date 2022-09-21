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10 часов назад

Причину смерти девушки в иранской полиции нравов установит экспертиза

Мир24

Гибель девушки, задержанной полицией нравов, всколыхнула весь Иран. Протестующие требуют расследования, а женщины в знак солидарности сжигают хиджабы и стригут волосы, снимая все это на видео. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Ширяева.

Причину смерти девушки в иранской полиции нравов установит экспертиза
Фото: Мир24Мир24

Махабад – столица Иранского Курдистана, где большая часть населения – курды. Протестующие здесь готовы драться с полицией за свою соотечественницу – 22-летнюю Махсу Амини. Она погибла от рук полиции нравов, уверены митинующие.

Видео дня

«Курдистан – кладбище фашистов!», – кричат в Сенендедже, на западе Иране. Сотни людей вышли на митинг. Разбили автомобили, подожгли мусорные баки. Остановить протестующих смогли только слезоточивым газом.

Это уже город Секкез, 460 километров от Тегерана. Митинг у здания губернатора. Женщины в знак протеста снимают платки и подкидывают вверх.

Другие сжигают хиджабы и стригут волосы. Такой флэшмоб – во всех социальных сетях Ирана после похорон Махсы Амини.

Девушка была задержана в Тегеране 13 сентября полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как ее приводят в участок и что-то говорят. Через минуту она теряет сознание. И умирает в больнице. Полиция заявила: причина тому сердечный приступ, а не жестокое обращение.

«Все слова, которые были опубликованы в интернете о причине смерти Амини, – это чистая ложь. Со стороны полиции не было допущено ни халатности, ни даже небольшой оплошности», – заявил начальник полиции Большого Тегерана Сардар Рахими.

По словам родных, девушка была здорова. Но, в министерстве внутренних дел уверены в обратном. Есть информация, что ей делали операцию на головном мозге.

«Мы также следили за тем, чтобы узнать, были ли избиения. Технически у полицейских нравов нет инструмента для избиения, у них нет дубинок и других инструментов. С арестованными разговаривают женщины-полицейские», – сказал министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

После Исламской революции 1979 года ношение хиджаба обязательно для всех женщин в Иране, отсутствие платка считается преступлением. За соблюдением этой нормы следит полиция нравов. Но в последнее время действия полицейских в отношении женщин называют жестокими.

Дело Амини продолжают расследовать. Сейчас ждут результатов экспертизы, чтобы установить точную причину смерти девушки.

Другое,Ахмад Вахиди,
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