Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает о том, что Еленовка подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По утверждениям представительства ДНР, обстрел вёлся со стороны посёлка Новомихайловка, который контролируется украинской стороной. По имеющимся данным, по посёлку выпустили 2 снаряда с калибром 155 мм, который используется в армиях стран НАТО. На Украине они появились впоследствии поставок западных артиллерийских орудий.
Еленовка располагается в 10 километрах к юге от Донецка. В ней содержится колония для пленных украинских военнослужащих.
Ранее глава движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказали о том, как их машина попала под обстрел в ДНР.