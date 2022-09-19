ВСУ снова обстреляли Еленовку снарядами калибра НАТО

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает о том, что Еленовка подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По утверждениям представительства ДНР, обстрел вёлся со стороны посёлка Новомихайловка, который контролируется украинской стороной. По имеющимся данным, по посёлку выпустили 2 снаряда с калибром 155 мм, который используется в армиях стран НАТО. На Украине они появились впоследствии поставок западных артиллерийских орудий.

Еленовка располагается в 10 километрах к юге от Донецка. В ней содержится колония для пленных украинских военнослужащих.