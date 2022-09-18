Глава «Сорока Сороков» и Ходаковский подорвались на мине

Машина, в которой находились глава движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, подорвалась на мине и попала под обстрел в в Донецкой Народной республике. Об этом сам Кормухин рассказал РИА Новости.

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Он уточнил, что ЧП произошло, когда они направлялись в находящийся в прифронтовой зоне Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе.

«В непосредственной близости от линии соприкосновения на подъезде к монастырю две наши машины подорвались на минах, над нами завис беспилотник, потом начался обстрел, под снарядами пришлось менять колесо. Слава Богу, никто не пострадал», — рассказал он.