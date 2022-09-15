В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
29 минут назад

Лукашенко попросил у Си Цзиньпина десять масок

Елена Прошина

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Белоруссии Александр Лукашенко надел защитную маску, а после попросил дать ему ещё десять таких с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко попросил у Си Цзиньпина десять масок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что изначально Лукашенко приехал со своей маской, но перед встречей взял себе китайскую. А позднее попросил ещё десяток таких же респираторов, чтобы забрать их с собой в Минск.

Пул Первого/Telegram

Стоит отметить, что обычно президент Белоруссии не надевает защитные маски, пренебрегая ими даже во время посещений зон, в которых находятся пациенты с COVID-19. Например, во время поездки в Гродненскую область Лукашенко посетил Лидскую центральную районную больницу, в которой лечат больных коронавирусом. Внутри чиновникам пришлось буквально уговаривать президента надеть респиратор и обработать руки антисептиком.

Сам Лукашенко заявлял, что ничего против ношения масок не имеет, но не собирается заставлять кого-то их носить. Он также выступал против штрафов за несоблюдения масочного режима. Лукашенко считает, что бороться с коронавирусом необходимо через повышение личной ответственности людей, ведь, по словам президента Белоруссии, «каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным».

Ранее Александр Лукашенко заявил о поддержке Китая во всех принципиальных вопросах.

В мире,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители