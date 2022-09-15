Лукашенко попросил у Си Цзиньпина десять масок

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Белоруссии Александр Лукашенко надел защитную маску, а после попросил дать ему ещё десять таких с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Утверждается, что изначально Лукашенко приехал со своей маской, но перед встречей взял себе китайскую. А позднее попросил ещё десяток таких же респираторов, чтобы забрать их с собой в Минск.

Пул Первого/Telegram

Стоит отметить, что обычно президент Белоруссии не надевает защитные маски, пренебрегая ими даже во время посещений зон, в которых находятся пациенты с COVID-19. Например, во время поездки в Гродненскую область Лукашенко посетил Лидскую центральную районную больницу, в которой лечат больных коронавирусом. Внутри чиновникам пришлось буквально уговаривать президента надеть респиратор и обработать руки антисептиком.

Сам Лукашенко заявлял, что ничего против ношения масок не имеет, но не собирается заставлять кого-то их носить. Он также выступал против штрафов за несоблюдения масочного режима. Лукашенко считает, что бороться с коронавирусом необходимо через повышение личной ответственности людей, ведь, по словам президента Белоруссии, «каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным».