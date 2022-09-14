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1 час назад

Госдеп раскрыл последствия отнесения России к «спонсорам терроризма»

Елена Прошина

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс рассказал, к каким последствиям может привести внесение России в список «стран – спонсоров терроризма». Об этом сообщает Reuters.

Госдеп раскрыл последствия отнесения России к «спонсорам терроризма»
Фото: ReutersReuters

По словам Неда Прайса, такое решение может привести к нежелательным и непредсказуемым последствиям.

В Госдепе США обвинили Россию в блэкаутах на Украине

К ним относится задержка экспорта продовольствия, а также срыв сделки по перевозке товаров через Черное море.

«Мы работаем с Конгрессом над инструментами, которые по-прежнему будут иметь аналогичные последствия для российской экономики, для российского правительства, но не будут иметь таких непредвиденных последствий», – заявил Прайс.

Ранее президент США Джо Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма.

В мире,Нед Прайс,Джозеф Байден,Госдеп США,Правительство РФ,
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