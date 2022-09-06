Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

Американский президент Джо Байден выступил против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм, заявил корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон в своем Twitter.

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Политик ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, считает ли он необходимым включать в перечень Россию. Он отказался признавать Россию страной, спонсирующей терроризм.

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Приведет к жесткому ответу

В понедельник, 5 сентября, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что объявление России государством-спонсором терроризма со стороны США станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое «приведет к самым жестким ответным действиям» со стороны Москвы.

Антонов добавил, что такая мера может привести к серьезным экономическим санкциям, вплоть до конфискации госактивов. Он подчеркнул, что об автоматическом прекращении дипотношений в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается.

Разрыв отношений

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае признания России США государством-спонсором терроризма, Москва разорвет отношения с Вашингтоном.

В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Соединенные Штаты осознают все последствия подобного решения, иначе об отношениях с Россией можно будет забыть.

Позиция США

8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм потребовали признать Россию спонсором терроризма. Грэм сообщила, что политики работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву. По ее словам, включение России в список государств-спонсоров терроризма покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины.

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется попыткам признать Россию страной, являющейся спонсором терроризма. Администрация Байдена с осторожностью относится к этой идее, несмотря на решительные призывы Конгресса и просьбы властей Украины.