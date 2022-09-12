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37 минут назад

Стали известны расходы Чехии на беженцев с Украины

Елена Прошина

Глава министерства финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что расходы на прием украинских беженцев составили около 1 миллиарда евро за полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стали известны расходы Чехии на беженцев с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Правительство поначалу предполагало, что расходы на беженцев с Украины составят около 2 миллиардов евро, однако на самом деле они оказались вдвое меньше, то есть около 1 миллиарда евро. Здесь сказались такие обстоятельства, что многие украинцы весьма быстро нашли себе работу, меньше ожидаемых оказались расходы на медицинское страхование, плюс немало чехов или давно проживающих в стране украинцев разместили беженцев у себя дома бесплатно», – рассказал Станюра.

По данным МВД Чехии, годовые визы на временную охрану получили 428 тысяч украинцев. В пересчёте на собственное население Чехия приняла у себя больше украинцев, чем любая другая страна Европы. Однако за последнее время часть беженцев покинула Чехию, вернулась домой или переехала в другие страны. Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что в стране могут находится уже около 300 тысяч беженцев с Украины. Точных данных у ведомства на данный момент нет.

Ранее Украинские беженцы пожаловались на слишком дорогую жизнь в Канаде.

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