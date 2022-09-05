Переехавшие в Канаду украинские беженцы пожалели о своем решении

Переехавшая в Канаду семья из Украины пожаловались на слишком высокие цены на новом месте. Об этом сообщает местный портал Global News.

Многодетная семья переехала из Украины в Канадскую провинцию Саскачеван в мае, но до сих пор испытывает финансовые трудности. По словам беженцев, в переезде им помогла подруга из Канады, но сама семья не была готова к тому, насколько жизнь на новом месте окажется дороже.