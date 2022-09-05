В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
18 часов назад

Украинские беженцы пожаловались на слишком дорогую жизнь в Канаде

Елена Прошина

Переехавшая в Канаду семья из Украины пожаловались на слишком высокие цены на новом месте. Об этом сообщает местный портал Global News.

Переехавшие в Канаду украинские беженцы пожалели о своем решении
Фото: ReutersReuters

Многодетная семья переехала из Украины в Канадскую провинцию Саскачеван в мае, но до сих пор испытывает финансовые трудности. По словам беженцев, в переезде им помогла подруга из Канады, но сама семья не была готова к тому, насколько жизнь на новом месте окажется дороже.

«На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на все, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому», – рассказала мать четырёх детей.

Впрочем, семья не теряют надежды. Несмотря на сложности, отец семейства Владимир заявляет, что ему нравится на новом месте, хоть он и продолжает скучать по дому.

«Мы надеемся, что в будущем мы сможем чувствовать себя здесь лучше, потому что в этот период для нас все новое, новые люди, новый язык, так что сейчас немного сложно», – рассказали многодетные родители.

Ранее Россия расширила список санкций против Канады.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители