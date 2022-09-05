Переехавшие в Канаду украинские беженцы пожалели о своем решении

Переехавшая в Канаду семья из Украины пожаловались на слишком высокие цены на новом месте. Об этом сообщает местный портал Global News.
Многодетная семья переехала из Украины в Канадскую провинцию Саскачеван в мае, но до сих пор испытывает финансовые трудности. По словам беженцев, в переезде им помогла подруга из Канады, но сама семья не была готова к тому, насколько жизнь на новом месте окажется дороже.
«На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на все, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому», – рассказала мать четырёх детей.
Впрочем, семья не теряют надежды. Несмотря на сложности, отец семейства Владимир заявляет, что ему нравится на новом месте, хоть он и продолжает скучать по дому.
«Мы надеемся, что в будущем мы сможем чувствовать себя здесь лучше, потому что в этот период для нас все новое, новые люди, новый язык, так что сейчас немного сложно», – рассказали многодетные родители.
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