«Не пустая угроза»: эксперт о провозглашении КНДР себя ядерным государством

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал принятие властями КНДР нового закона, закрепившим за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, и рассказал о средствах сдерживания Северной Кореи.

Ранее КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет, согласно которому страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого нападения.