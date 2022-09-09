«Не пустая угроза»: эксперт о провозглашении КНДР себя ядерным государством

У Северной Кореи есть тактические ядерные средства и оперативно-тактические. В последние годы достаточно удачно разрабатывались и средства повышенной дальности, которые могут достигать некоторых баз Соединенных Штатов
на западном побережье и в Тихом океане. То есть непосредственную угрозу корейское ядерное оружие может представлять для самой территории США, хотя, конечно, масштабы его достаточно ограничены.
Главное то, что тактическое ядерное оружие КНДР может быть использовано против войск Соединенных Штатов в Азии, прежде всего в Южной Корее и Японии
, на Окинаве
. Здесь под угрозу еще попадает и Тихоокеанский флот США. Поэтому у Кореи
есть средства сдерживания. А если бы их не было, то Соединенные Штаты поступили бы с ней также, как они в свое время поступили с Ираком
и Ливией
.
Принятие "Закона о политике в сфере ядерных сил" северокорейцами является предупреждением, что они будут использовать ядерное оружие в случае нападения на них, либо на их лидера. И это не пустая угроза, к ней стоит относиться серьезно.
Мы должны обсуждать эту тему не абстрактно, а исходя из исторического опыта борьбы Северной Кореи с американцами в начале 50-х годов XX века. А опыт этот очень печальный, потому что фактически американцы "перепахали" всю Корею своими бомбардировками. Тогда погибло несколько миллионов человек, о чем сейчас не говорят. В частности, есть выразительный пример: американцы сбросили на Северную Корею больше бомб, чем на всю гитлеровскую Германию и Японию в ходе Второй мировой войны. Корейцы прекрасно помнят о том, что было, и, конечно, они категорически не допустят повторения этого. Они относятся к угрозам Соединенных Штатов всерьез, поэтому ответ северокорейцев - это именно ответ на реальность американской угрозы.
В России всегда придерживались той точки зрения, что северные и южные корейцы могли бы договориться, если бы не позиция Соединенных Штатов. Кстати сказать, когда я наблюдал за отношениями северных и южных корейцев, у меня лично сложилось впечатление, что они в принципе стратегически настроены на объединение. И в том случае, если такое объединение произойдет, то оно категорически не устроит ни США, ни Японию. Потому что появится очередной "юго-восточный тигр" с огромным ресурсом, с национальной политикой, экономикой, богатыми природными ресурсами. И эта проблема станет для США, Японии, других стран Юго-Восточной Азии очень острой. И то, какую позицию займет это крупное и мощное в технологическом, экономическом, демографическом и военном отношении государство - это бабушка надвое сказала. Сегодня корейский флот, пускай и устаревший, и корейская ствольная артиллерия, можно сказать, самые сильные в мире. Да, может быть, они те так совершенны, как у других стран, но все же те же самые корейские реактивные системы залпового огня (РСЗО) и крупнокалиберная ствольная артиллерия ничуть не хуже российских или американских аналогов... Поэтому если произойдет такое объединение промышленного, экономического и демографического потенциала двух государств, то это будет своего рода сверхдержава, которая уж точно не будет уступать Японии.