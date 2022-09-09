Cеверная Корея провозгласила себя ядерным государством

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне, передает Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Фото: Reuters Reuters

Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого нападения.

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Документ состоит из 11 пунктов. Они содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними. Кроме того, правила регулируют вопросы обеспечения выполнения решений о применении ядерного оружия. В декрете раскрываются принципы и условия его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления, обновления и другие.

Когда возможен удар?

КНДР может использовать ядерное оружие при нападении и неотвратимой угрозе атаки врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения.

Кроме того, закон допускает использование ядерного оружия при нападении враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами. Ответ КНДР может спровоцировать нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.

Человеком, единолично принимающим решение о ядерном ударе, является лидер страны Ким Чен Ын. Если будет атаковано командование с ним во главе, то ответный ядерный удар последует автоматически. Как уточнили власти, ядерные силы страны будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.

Ядерное оружие

В августе Северная Корея отказалась оправдываться за обладание ядерным оружием. Постоянное представительство КНДР при ООН ответило на ряд обвинений в адрес страны.

Глава Минобороны Республики Корея (РК) Ли Чжон Соп сообщил, что власти КНДР с 2018 года увеличили запасы оружейного плутония и урана для ракетных боеголовок примерно на 10 процентов.

Также КНДР заявила о полной готовности к военному столкновению с США. В своей речи по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны (1950-1953) Ким Чен Ын предупредил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на КНДР.

В июне сообщалось, что Пхеньян завершил подготовку к испытанию ядерного оружия — произойти это может буквально в любой момент.

Оценки России

Замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, курирующий проекты в сфере атомной промышленности, рассказал, что Северная Корея достигла определенных успехов в части ракетостроения, несмотря на то, что некоторые проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия все еще остаются.

Отношение США

Американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что Северная Корея завершила подготовительные работы в туннеле №3 на полигоне Пунгери и готова к возможному ядерному испытанию.

Аналитики в США, опираясь на данные, полученные со спутниковых снимков, также утверждают, что власти КНДР расширили восстановительные работы в туннеле №4. Эксперты считают, что его готовят к будущим испытаниям.