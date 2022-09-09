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5 часов назад

Конец эпохи: мировые СМИ о смерти Елизаветы II

Александр Котлеткин

8 сентября на 97-м году жизни скончалась Королева Великобритании Елизавета II. В феврале 2022 года исполнилось 70 лет со дня ее восшествия на престол. Она правила дольше всех своих предшественников. Начав царствование при Уинстоне Черчилле (1874-1965), Елизавета II утвердила в должности еще 14 премьер-министров Великобритании.

1/11 8 сентября на 97-м году жизни скончалась Королева Великобритании Елизавета II
Фото: globallookpress.com
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2/11 "Жизнь на службе"
Фото: The Times
3/11 "Она служила нам с силой и мудростью"
Фото: National Post
4/11 "Умерла Елизавета II"
Фото: El Pais
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5/11 Аргентинская газета Clarin
Фото: Clarin
6/11 "Королева Елизавета умерла в 96 лет: окончание эпохи для Великобритании"
Фото: TheJerusalem post
7/11 Business Day газета Южной Африки
Фото: Business Day
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8/11 "Королева Елизавета II (1926-2022)"
Фото: Financial Times
9/11 Немецкая газета Frankfurter Allgemeine о смерти Елизаветы II
Фото: Frankfurter Allgemeine
10/11 "Королева Елизавета II умерла в 96 лет"
Фото: The Wall Streat Journal
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11/11 "Королева и дух Британии"
Фото: The New York Times

В стране начался период национального траура, который продлится 10 дней вплоть до похорон королевы. Этим утром множество изданий вышли с обложками, посвященными Елизавете II.

Первые полосы газет и журналов этого утра – в галерее «Рамблера».

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