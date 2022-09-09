Конец эпохи: мировые СМИ о смерти Елизаветы II

8 сентября на 97-м году жизни скончалась Королева Великобритании Елизавета II. В феврале 2022 года исполнилось 70 лет со дня ее восшествия на престол. Она правила дольше всех своих предшественников. Начав царствование при Уинстоне Черчилле (1874-1965), Елизавета II утвердила в должности еще 14 премьер-министров Великобритании.
В стране начался период национального траура, который продлится 10 дней вплоть до похорон королевы. Этим утром множество изданий вышли с обложками, посвященными Елизавете II.
Первые полосы газет и журналов этого утра – в галерее «Рамблера».