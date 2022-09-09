Конец эпохи: мировые СМИ о смерти Елизаветы II

8 сентября на 97-м году жизни скончалась Королева Великобритании Елизавета II. В феврале 2022 года исполнилось 70 лет со дня ее восшествия на престол. Она правила дольше всех своих предшественников. Начав царствование при Уинстоне Черчилле (1874-1965), Елизавета II утвердила в должности еще 14 премьер-министров Великобритании.