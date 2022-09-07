Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с «Рамблером» прокомментировал заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса о достижении странами Балтии договоренности ограничить въезд на их территорию россиянам, имеющим шенгенские визы. Соответствующую меру эксперт назвал безумной.

Ранее Ринкевичс сообщил, что Литва, Латвия и Эстония достигли соглашения о значительном ограничении на въезд на их территорию россиянам, имеющим шенгенские визы. Ожидается, что правительства стран Балтии объявят о соответствующем запрете в ближайшие дни.