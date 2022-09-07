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2 часа назад

«Безумная мера»: эксперт об ограничениях стран Балтии по въезду россиян

Елена Прошина
Николай Межевичэксперт

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с «Рамблером» прокомментировал заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса о достижении странами Балтии договоренности ограничить въезд на их территорию россиянам, имеющим шенгенские визы. Соответствующую меру эксперт назвал безумной.

На сегодняшний день дипломатические отношения между Россией и Латвией не разорваны, поэтому без проблем пересекать границу будут дипломаты - люди с «зеленым паспортом». Это некоторые виды государственных чиновников высшего ранга, причем соответствующие списки взаимно согласовываются. Согласовывается то, кто попадет в них с нашей и кто с их стороны. Но даже в этих списках возможны изменения, потому что Латвия может вычеркнуть из них по своему решению, по своему желанию те или иные категории. Мы, естественно, потом ответим тем же самым.

Что касается туристов. Безусловно, эта безумная мера направлена на ограничение российского туризма в Латвию, на ограничение деловых поездок, на ограничение поездок с медицинскими целями, которые какое-то время в период ковида нас выручали. Поэтому на сегодняшний день мы должны исходить из того, что посещение Латвии гражданами Российской Федерации более опасно, чем посещение Южного Судана. Потому что на границе возможны любые требования, любые обыски, досмотры, подписание любых бумаг. Сейчас такая ситуация в мире, что я не очень удивлюсь, если гражданина России на границе с Латвией - уже на той стороне - попросят подписать бумагу, в которой будет написано, чей Крым.

Нас ожидает дальнейшее серьезное ухудшение двусторонних отношений. От этого больше всего пострадает Латвия, потому что в Латвии российский туризм занимал третье место после туризма из Эстонии и Швеции. Теперь его не будет. Соответственно, гостиницы, туристические бюро, спа-отели, кафе, рестораны пострадают. Но правительство Латвии не интересует судьба латвийского бизнеса.

Сообщалось, что исключения из запрета на въезд сделают для въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Но семейные и гуманитарные причины - это не поездка к теще на блины. Это даже не поездка по случаю смерти тещи. Это, как правило, касается прямых родственников. То есть, например, если некий Иван Иванович Иванов живет в Пскове, а в Латвии у него умерла мать - тогда да, вероятнее всего его пропустят в страну. А если он просто захочет съездить в гости - тогда его не пропустят.

Мы должны понимать, что есть некая инструкция и есть правоприменительная практика. Каждый раз, подъезжая к границе с Латвией, мы должны, условно говоря, играть в ромашку: пропустят - не пропустят. И вот вопрос: зачем нам это надо?

Ответные меры России будут. Конечно, хочется жить в мире, спокойствии. Но именно Латвия, а также Эстония, Литва, Польша и Финляндия предприняли прямое нападение на договоренности России и Европы в сфере визового обращения.
Николай Межевич
Николай МежевичПрезидент Ассоциации прибалтийских исследований

Ранее Ринкевичс сообщил, что Литва, Латвия и Эстония достигли соглашения о значительном ограничении на въезд на их территорию россиянам, имеющим шенгенские визы. Ожидается, что правительства стран Балтии объявят о соответствующем запрете в ближайшие дни.

В мире,Общество,Иван Иванов,
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