Потоп и пожары: супертайфун обрушился на Корею

Тысячи жителей Южной Кореи были эвакуированы из-за последствий тайфуна «Хинамнор». По словам представителя спасательных служб, в результате удара стихии 3 человека погибли, еще 9 пропали без вести. Около 66 тысяч домов остались без электричества. Об этом сообщает Reuters.
Также сообщается о сильном пожаре на сталелитейном заводе POSCO в Пхохане, повреждено несколько жилых зданий. На улицах города была замечена бронетехника.
Тайфун «Хинамнор» привел к отмене сотен авиарейсов, приостановке деятельности компаний и закрытию школ. Максимальная скорость ветра достигала 36 м/с.