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30 минут назад

Потоп и пожары: супертайфун обрушился на Корею

Рамблер

Тысячи жителей Южной Кореи были эвакуированы из-за последствий тайфуна «Хинамнор». По словам представителя спасательных служб, в результате удара стихии 3 человека погибли, еще 9 пропали без вести. Около 66 тысяч домов остались без электричества. Об этом сообщает Reuters.

1/10 Тысячи жителей Южной Кореи были эвакуированы из-за последствий тайфуна «Хинамнор»
Фото: globallookpress.com
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2/10 По словам представителя спасательных служб, в результате удара стихии 3 человека погибли, еще 9 пропали без вести
Фото: Reuters
3/10 Около 66 тысяч домов остались без электричества
Фото: Reuters
4/10 Также сообщается о сильном пожаре на сталелитейном заводе POSCO в Пхохане, повреждено несколько жилых зданий
Фото: globallookpress.com
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5/10 На улицах города была замечена бронетехника
Фото: globallookpress.com
6/10 Тайфун «Хинамнор» привел к отмене сотен авиарейсов, приостановке деятельности компаний и закрытию школ
Фото: Reuters
7/10 Максимальная скорость ветра достигала 36 м/с.
Фото: globallookpress.com
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8/10 Последствия тайфуна «Хинамнор» в Южной Корее
Фото: globallookpress.com
9/10 Последствия тайфуна «Хинамнор» в Южной Корее
Фото: globallookpress.com
10/10 Последствия тайфуна «Хинамнор» в Южной Корее
Фото: globallookpress.com

Также сообщается о сильном пожаре на сталелитейном заводе POSCO в Пхохане, повреждено несколько жилых зданий. На улицах города была замечена бронетехника.

Тайфун «Хинамнор» привел к отмене сотен авиарейсов, приостановке деятельности компаний и закрытию школ. Максимальная скорость ветра достигала 36 м/с.

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