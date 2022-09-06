Потоп и пожары: супертайфун обрушился на Корею

Тысячи жителей Южной Кореи были эвакуированы из-за последствий тайфуна «Хинамнор». По словам представителя спасательных служб, в результате удара стихии 3 человека погибли, еще 9 пропали без вести. Около 66 тысяч домов остались без электричества. Об этом сообщает Reuters.