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1 час назад

Эксперт: помощь Украине оставила НАТО без защиты

Елена Прошина

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что НАТО сильно ослабило себя из-за поставок оружия на Украину. Об этом Риттер рассказал на YouTube-канале политолога Гленна Дизена.

Эксперт: помощь Украине оставила НАТО без защиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, <…> а потом уничтожила все то, что альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы <...> По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс», – заявил Риттер.

Бывший офицер разведки США считает, что из-за поддержки Украины НАТО растратила собственную обороноспособность, восстановить которую быстро у Североатлантического альянса не выйдет из-за недостаточно модернизированной промышленной базы. При этом Риттер утверждает, что оказанная поддержка не помогла Украине и поставленное оружие попросту уничтожается.

Напомним, что подобная точка зрения уже была озвучена ранее. Аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс ещё в апреле предупреждал о том, что из-за поставок оружия Украине власти США сами рискуют остаться без необходимого запаса вооружения.

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