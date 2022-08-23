Эксперт: помощь Украине оставила НАТО без защиты

«Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, <…> а потом уничтожила все то, что альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы <...> По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс», – заявил Риттер.