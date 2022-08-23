Эксперт: помощь Украине оставила НАТО без защиты

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что НАТО сильно ослабило себя из-за поставок оружия на Украину. Об этом Риттер рассказал на YouTube-канале политолога Гленна Дизена.
«Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, <…> а потом уничтожила все то, что альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы <...> По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс», – заявил Риттер.
Бывший офицер разведки США считает, что из-за поддержки Украины НАТО растратила собственную обороноспособность, восстановить которую быстро у Североатлантического альянса не выйдет из-за недостаточно модернизированной промышленной базы. При этом Риттер утверждает, что оказанная поддержка не помогла Украине и поставленное оружие попросту уничтожается.
Напомним, что подобная точка зрения уже была озвучена ранее. Аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс ещё в апреле предупреждал о том, что из-за поставок оружия Украине власти США сами рискуют остаться без необходимого запаса вооружения.