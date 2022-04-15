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1 час назад

Поставки оружия Украине истощают арсенал США

Вероника Полынина

Поставляя оружие Украине, США рискуют сами оказаться без необходимого запаса вооружения. Такое мнение высказал аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс, передает ТАСС.

Поставка оружия Украине грозит катастрофой для США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает Брэндс, США уже поставили Украине треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin. Увеличив поставки, Вашингтон «существенно исчерпал бы запасы на своих складах».

Наращивание производства «заняло бы месяцы или годы» из-за «нехватки станков, квалифицированной рабочей силы и производственных мощностей», отмечает аналитик.

По его словам, приостановка военной помощи грозит фатальной нехваткой оружия у украинской армии и «показывает слабину США, которая вскрылась бы при следующем столкновении крупных держав».

Брэндс уверен, что в случае конфликта с Россией или Китаем США исчерпали бы собственные запасы вооружения «в течение нескольких дней или недель».

США передали Украине оружие и боеприпасы

По словам аналитика, в сложившейся ситуации западные страны находятся перед выбором: «наращивать поставки Украине или беречь ограниченные запасы, которые могут пригодиться им для собственной обороны».

Накануне министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о прекращении поставок вооружения Украине. Он объяснил, что отправка большего количества оружия может ослабить обороноспособность Греции, особенно на островах.

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