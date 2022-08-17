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18 минут назад

ВОЗ: число смертей от COVID-19 выросло на треть за месяц

Елена Прошина

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщает, что за прошедшую неделю около 15 тысяч человек в мире умерло от коронавируса. При этом за последний месяц число погибших выросло более чем на треть. Об этом пишет «Газета.ру».

ВОЗ: число смертей от COVID-19 выросло на треть за месяц
Фото: ReutersReuters

«Что касается COVID-19, то за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 тыс. человек по всему миру погибли от COVID-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней», – сообщил Гебрейесус в соцсетях.

Глава ВОЗ также добавил, что доминирующим штаммом остаётся омикрон, а на долю штамма омикрона BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за прошедший месяц.

Ранее кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков рассказал об опасностях повторного заражения COVID-19.

В мире,Николай Крючков,ВОЗ,
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