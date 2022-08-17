ВОЗ: число смертей от COVID-19 выросло на треть за месяц

«Что касается COVID-19, то за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 тыс. человек по всему миру погибли от COVID-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней», – сообщил Гебрейесус в соцсетях.