ВОЗ: число смертей от COVID-19 выросло на треть за месяц

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщает, что за прошедшую неделю около 15 тысяч человек в мире умерло от коронавируса. При этом за последний месяц число погибших выросло более чем на треть. Об этом пишет «Газета.ру».
«Что касается COVID-19, то за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 тыс. человек по всему миру погибли от COVID-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней», – сообщил Гебрейесус в соцсетях.
Глава ВОЗ также добавил, что доминирующим штаммом остаётся омикрон, а на долю штамма омикрона BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за прошедший месяц.
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