Эксперт рассказал об опасностях повторного заражения COVID-19

«Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека. Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую. Если вы переболели один раз, два раза, и у вас все прошло хорошо, это не значит, что на третий или четвертый раз все пройдет так же гладко», – заявил иммунолог.