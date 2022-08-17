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38 минут назад

Эксперт рассказал об опасностях повторного заражения COVID-19

Елена Прошина

Повторное заражение коронавирусом может иначе отразиться на организме, чем предыдущие. Такое предупреждение сделал кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков во время интервью радио Sputnik.

Эксперт рассказал об опасностях повторного заражения COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека. Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую. Если вы переболели один раз, два раза, и у вас все прошло хорошо, это не значит, что на третий или четвертый раз все пройдет так же гладко», – заявил иммунолог.

Крючков также добавил, что доминирующие сейчас виды штамма «омикрон» гораздо реже приводят к смерти и тяжёлому течению болезни, чем первые варианты коронавируса. Но при повторных заражениях риски возрастают, поэтому эксперт советует вообще не болеть. Для этого следует не забывать о мерах профилактики и вакцинации.

«Оптимальный вариант – это, конечно, защититься вакцинацией и нелекарственными противоэпидемическими мерами, теми же масками. Все это в совокупности позволяет защитить вас, вашу семью и ваше окружение от последствий тяжелого COVID-19», – заключил иммунолог.

Ранее telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» сообщил, что в России проведено более 301,4 млн исследований на COVID-19.

Общество,Николай Крючков,
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