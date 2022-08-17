Отвлекающий маневр: Как ситуация с Тайванем скажется на политике Китая

Визиты на остров Тайвань делегаций из разных стран необходимы, чтобы отвлечь внимание Китая от решения других геополитических задач. Одним из последствий этого может быть то, что ряд международных партнеров откажется от сотрудничества с государством. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

Ранее посол КНР в США Цинь Ган усомнился, что администрация президента США Джо Байдена не согласовывала визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщает издание Axios. Также сообщается, что визит на Тайвань планирует делегация из Японии, а в октябре — делегация из Канады.

Последовательные провокации

«Пелоси — третий человек в политической иерархии США, так что ее визит, действительно, стал беспрецедентным шагом, — сказал Губин. — Подобное происходило только в 1997 году, когда остров посетил политик, занимавший ту же должность. Тогда реакция Китая тоже была достаточно гневной, но он не обладал теми же возможностями, что и сегодня».

Политолог напомнил, что недавно Тайвань посетила еще одна делегация парламентариев, но Китай не стал отдельно выделять этот эпизод, упомянув только, что и он является провокационным, нарушающим принцип одного Китая.

В любом случае, учения Китай не закончил, учебную блокаду острова не прекратил. Он по-прежнему демонстрирует свои возможности нарушения морского и воздушного сообщения, отработки разного рода операций силами авиации и флота



Андрей Губин

политолог

Иностранные делегации

Японская делегация, по словам политолога, тоже посетит остров не впервые: она приезжала еще месяц назад, причем в ее составе были два экс-министра обороны. Китай на это отреагировал достаточно тревожно.

«Учитывать здесь надо еще и то, что с конца прошлого года Токио почти официально заявлял, что оборона Тайваня является одной из задач военной деятельности Японии. Страна даже начала разворачивать силы на островах, находящихся недалеко от Тайваня. Естественно, подобные силы представляют угрозу для Китая. А учитывая, что Япония является военным союзником США, существует и риск того, что КНР предпримет определенные действия подавляющего характера против японцев», — допустил Губин.

О визите на Тайвань говорили не только Япония и Канада, но и немцы, англичане, другие представители ЕС. Политолог предположил, что подобные визиты парламентского уровня будут продолжаться. Причем, по его мнению, инициаторами здесь выступят не сами государства, а Вашингтон, в рамках глобального противостояния с Китаем.

«Несмотря на то, что непосредственной опасности такие визиты не представляют, прецедент, безусловно, неприятный. Он указывает на то, что все больше членов международного сообщества, принадлежащих к коллективному Западу, могут устанавливать связи с властями острова и демонстрировать поддержку тайваньской демократии, которая ставит одной из главных целей приобретение независимости», — объяснил китаист.

По его словам, для того, чтобы выступить с требованием о независимости, Тайваню необходимо заручиться международной поддержкой и гарантиями безопасности. Но подобный вариант является недопустимым для Китая и, более того, может стать порогом для применения военной силы.

Пекин об этом заявлял неоднократно. Он говорил, что как только прозвучат слова о независимости и международной поддержке, это станет четким сигналом сепаратизма



Андрей Губин

политолог

Риски конфликта

«Оценивать риски начала военного столкновения здесь довольно сложно, потому что, по крайней мере для Китая, целесообразности здесь нет, организация военной операции или каких-либо иных силовых сценариев по отношению к Тайваню не оправдана, — считает Губин. — Но мы видим, что США заставляют Китай распылять силы и средства, отвлекаясь от других геополитических задач. Видимо, они надеются на неадекватное поведение КНР, случайные стычки».

Главной задачей провокаций Китая политолог считает его отвлечения от других геополитических задач. Постоянное напряжение вынуждает страну тратить больше сил и средств на урегулирование потенциального конфликта. Кроме того, подобное положение внутри КНР потенциально может оттолкнуть от сотрудничества с ним международных партнеров.

Ранее глава МИД КНР и член Госсовета Ван И обвинил США в создании кризиса на Тайване для усиления военного присутствия. Он отметил, что США имеют обыкновение создавать проблемы, чтобы потом использовать их для реализации своих стратегических замыслов.

О том, что самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване, стало известно 2 августа. После этого МИД КНР решительно осудил визит американского представителя. Там заявили, что прибытие политика на остров нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.

Депутат правящей в Японии Либерально-демократической партии Кэйдзи Фуруя планирует посетить Тайвань с 22 по 24 августа. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По их данным, депутат намерен встретиться с главой администрации Цай Инвэнь и представителями оборонного ведомства острова.

Фуруя возглавляет группу законодателей, занимающихся развитием отношений Японии с Тайванем. Советником группы был бывший премьер-министр Синдзо Абэ до его убийства в июле.

Напряженность в зоне Тайваньского пролива резко обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Вооруженные силы Китая в ответ на это провели масштабные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.

Группа членов парламента Канады планирует уже в октябре посетить остров Тайвань. Об этом в среду сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на законодателя из Либеральной партии страны Джуди Сгро.

Сгро возглавляет Постоянный комитет парламента Канады по вопросам международной торговли. По ее словам, в поездку отправятся восемь членов комитета, которые также состоят в Парламентской группе канадско-тайваньской дружбы. Среди них есть как сенаторы, так и члены Палаты общин.

"Комитет по вопросам торговли очень хочет посетить Тайвань и посмотреть, какие там существуют возможности для углубления торговых отношений между двумя нашими странами", - отметила законодатель.

По ее словам, хотя визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа и вызвал "значительное напряжение" международных отношений, поездка канадских парламентариев необходима. "Мы, безусловно, будем пользоваться дипломатическими средствами по мере продвижения [в планировании и совершении поездки] <...>. Нам нужно защищать другие страны, которые борются за свободу и демократию. Как вы понимаете, я пытаюсь быть дипломатична в своих комментариях, но я безусловно горжусь тем, что Канада также противостоит Китаю", - подчеркнула Сгро.

Парламентарий отметила, что планирование поездки началось еще весной прошлого года. Состоится визит в этом году или нет, зависит отчасти от того, какие будут действовать на Тайване связанные с COVID-19 ограничения, добавила политик.

Как пишет телеканал, представители Парламентской группы канадско-тайваньской дружбы ее прошлых составов уже посещали остров ранее, последний такой визит состоялся в 2014 году. Отдельные члены парламента также совершали поездки на Тайвань и встречались с местными политиками, что "вызывало гнев Китая".

В целом 149 американских законодателей посетили Тайвань с 2013 по 2022 год. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление администрации острова и отчеты о поездках членов Конгресса США.

Самым высокопоставленным представителем законодательной ветви власти США, побывавшим на острове, стала спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. За последние девять лет 149 членов Сената и Палаты представителей посещали Тайвань, 33 из них - во время президентства Джо Байдена.

При администрации Дональда Трампа (2017-2021) остров посетили 35 законодателей, в 2020 году таких поездок не было из-за пандемии коронавируса. За время президентства Барака Обамы (2009-2017) на Тайване побывал 71 член обеих палат Конгресса США. Как пишет Bloomberg, чаще всего на Тайвань ездили республиканцы (60,4%), доля демократов составила 39,6%.

Делегация американских законодателей в воскресенье вечером прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, который заранее не анонсировался. В группу вошли пять членов Конгресса от обеих партий. Их приезд на остров вызвал резкую критику Пекина и спровоцировал начало очередных учений Народно-освободительной армии Китая в регионе.

Официальной делегации бундестага стоит посетить Тайвань, считает представитель острова в Германии Се Чживэй, пишет Der Tagesspiegel. По его словам, вместе с немецкими депутатами отправиться в Тайбэй должен и спикер парламента ФРГ Бербель Бас.

«Запреты на поездки на Тайвань должны исчезнуть. Я предлагаю, чтобы делегация бундестага во главе с председателем парламента [Бербель Бас] отправилась на Тайвань», — отметил Се Чживэй.

С точки зрения тайваньского представителя, подобное решение должно исходить не от тех или иных партий Германии, а от парламента в целом. Как указал Се Чживэй, бундестаг является независимым органом и не обязан подчиняться правительству ФРГ в подобных вопросах.

При этом представитель Тайваня в ФРГ также подчеркнул, что на данный момент ситуация вокруг острова, который Китай считает частью своей территории, находится не в лучшем состоянии. Се Чживэй подчеркнул, что угроза военного конфликта достигла наиболее высокого уровня за последние 26 лет.

В Китае выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину за высказывания о визите спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань. Было отмечено, что страна «высоко ценит позицию», которую обозначил российский лидер. Комментарий официального представителя Министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня привело РИА Новости.

Министр также назвал слова Путина «воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества КНР и РР» и проявлением взаимной поддержки двух государств по вопросам, которые затрагивают коренные интересы каждой. Глава МИД Китая обратил внимание на то, что Пекин после визита Пелоси поддержали более 170 стран, одобрив «политику одного Китая».

Ранее президент России назвал визит Пелоси на Тайвань хорошо спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии Вашингтона по дестабилизации ситуации в регионе.

Пелоси прилетала на Тайвань 2 августа. Власти КНР подвергли критике данный шаг и выразили США протест, так как в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

США не следует двигаться в неверном направлении в вопросе Тайваня. Об этом заявил постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь, сообщает ТАСС.

«Они [США] должны были извлечь уроки из визита на Тайвань спикера [палаты представителей конгресса США Нэнси] Пелоси. Они должны понимать, что им следует остановиться и не двигаться далее в неверном направлении», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что мир ясно видит тех, кто провоцирует ситуацию, а кто пытается сохранить стабильность в регионе.

По словам Цзюня, власти страны продолжат делать все для суверенитета и целостности Китая, а контрмеры Пекина в ответ на провокационные шаги — законны и оправданы, добавил дипломат.

14 августа сообщалось, что делегация американских конгрессменов, которую возглавляет сенатор Эд Марки, прибыла на Тайвань.

Пекин будет вводить санкции в отношении политических деятелей и бизнесменов, поддерживающих отделение Тайваня от материкового Китая. Подобные санкции могут подразумевать запрет на ведение бизнеса на материке, ограничение на въезд в Китай и др. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

По его словам, Китай уже начал вводить ограничения в отношении сторонников независимости Тайваня.

— Введены санкции в отношении отдельных тайваньских политических деятелей. Судя по всему, на нынешнем этапе эскалации кризиса речь может идти только об экономическом наказании. Несмотря на политические разногласия относительно перспектив воссоединения Китая, очень многие тайваньские бизнесмены разместили на материке производство, зарабатывают там достаточно неплохие деньги. Испытанные прежде методы большой эффективности не показали. Это санкции в отношении отдельных отраслей, связанные с экспортом производимых на Тайване товаров. Такие санкции, в частности, были применены перед сильно ухудшившим атмосферу визитом Нэнси Пелоси, — пояснил эксперт.

Товары с Тайваня пользуются на материке репутацией хорошего качества: считается, что это нечто деликатесное и вкусное, подчеркнул собеседник «ВМ». Так, в цене на материковом Китае тайваньские бананы, кофе и различные кондитерские изделия. Китайские власти считают, что эти отрасли связаны с политиками, выступающими за независимость. При этом даже полный запрет на ввоз такой продукции не оставит жителей материкового Китая без еды, зато ударит по тайваньским производителям, объяснил специалист.

Следующий возможный шаг — давление на компании, имеющие связи с материком и инвестиции в Китае, если они связаны семейными и деловыми интересами с оппозиционными политиками, предположил Ломанов.

— Невозможно понять, насколько это явление широко распространено. Много ли тайваньских компаний, имеющих бизнес на материке и связанных с политиками, выступающих за независимость? Такие связки, вполне возможно, найдутся, эти компании станут объектом давления. Но китайские власти уже давно стремятся создать комфортабельные условия для тайваньского бизнеса в надежде на то, что рано или поздно тайваньский бизнес станет сторонником воссоединения. Если эту политику захотят разрушить ради наказания отдельных политиков, возникнет сложная ситуация, — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, материковый Китай будет отслеживать не только те контакты, которые связаны с инвестициями в бизнес, но и оказывать давление на предприятия, котирующиеся на гонконгской бирже.

Кроме того, возможно давление на бизнесменов, поддерживающих кандидатов на выборах на Тайване, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Тайваньская политика — демократическая, в том числе благодаря участию бизнесменов в спонсировании своих кандидатов. Вполне возможно, поддерживающих демократическую политику бизнесменов могут предупредить: раз вы спонсируете политиков, выступающих за раскол родины, ваш выход с товарами и инвестициями на материк нежелателен. На нынешнем этапе это для Китая вполне реалистично, не вызовет эскалации конфликта и его перерастания в силовую фазу, — заключил Ломанов.

В случае если сторонники Тайваня осмелятся бросить вызов закону, их ждет строгое наказание. Об этом во вторник, 16 августа, заявил официальный представитель Канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.

— Независимость Тайваня противоречит ходу истории, это тупик. Объявленный сегодня список твердолобых сторонников независимости Тайваня — это еще не весь список. Мы со всей серьезностью предупреждаем, что твердолобые сторонники независимости Тайваня должны одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, они будут строго наказаны, — заявил он.