В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
12 минут назад

В Китае подсчитали число поддержавших санкции против России стран

Елена Прошина

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подсчитал число стран, которые ввели санкции против России и наоборот. Соответствующую диаграмму он разместил в своем Twitter-аккаунте.

В Китае подсчитали число поддержавших санкции против России стран
Фото: ReutersReuters

Согласно ей, лишь 15% стран ввели санкции против России, остальные же 85% этого делать не стали.

«Только большинство представляет международное сообщество», — подписал диаграмму Лицзянь.

Стоит отметить, что китайский политик уже не впервые публикует подобного рода диаграммы. В частности, он публиковал картинку с населением стран, входящих в коалицию БРИКС и G7. Лицзянь указывал, что государства «Большой семерки» с населением в 777 миллионов человек сильно уступает объединению (3,2 миллиарда человек).

Кириенко назвал число введенных против России экономических санкций

Также он объяснял разницу в понимании «международного сообщества» в мире и западной прессе. В последней в это понятие закладывают лишь страны Европы, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, США и Канаду.

В мире,БРИКС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители