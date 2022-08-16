В Китае подсчитали число поддержавших санкции против России стран

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подсчитал число стран, которые ввели санкции против России и наоборот. Соответствующую диаграмму он разместил в своем Twitter-аккаунте.

Фото: Reuters Reuters

Согласно ей, лишь 15% стран ввели санкции против России, остальные же 85% этого делать не стали.

«Только большинство представляет международное сообщество», — подписал диаграмму Лицзянь.

Стоит отметить, что китайский политик уже не впервые публикует подобного рода диаграммы. В частности, он публиковал картинку с населением стран, входящих в коалицию БРИКС и G7. Лицзянь указывал, что государства «Большой семерки» с населением в 777 миллионов человек сильно уступает объединению (3,2 миллиарда человек).