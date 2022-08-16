Зеленский заявил об ограничениях на траты западных денег

«Деньги, которые нам дают наши партнеры, вы знаете, мы не можем тратить на жалованье военным. Во всем этом есть какой-то глобальный парадокс. Мне нужны деньги, чтобы не потерять свою страну. Но я не могу тратить эти деньги на жалованье военным», – заявил Зеленский.