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1 час назад

Зеленский заявил об ограничениях на траты западных денег

Елена Прошина

В интервью газете The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может потратить полученные от западных стран деньги на зарплаты военным. Об этом сообщает «Ура.ру».

Зеленский заявил об ограничениях на траты западных денег
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Деньги, которые нам дают наши партнеры, вы знаете, мы не можем тратить на жалованье военным. Во всем этом есть какой-то глобальный парадокс. Мне нужны деньги, чтобы не потерять свою страну. Но я не могу тратить эти деньги на жалованье военным», – заявил Зеленский.

На что именно командование Украины направляет западное финансирование, он не уточнил. При этом, по имеющимся данным, на сегодняшний день Украина уже получила около 11 млрд долларов финансовой поддержки от стран запада, а Евросоюз уже готовит новый пакет помощи ещё на 8 млрд евро.

Поставки западного вооружения тоже не прекращаются. Ранее власти США передали Украине еще четыре системы залпового огня HIMARS.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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