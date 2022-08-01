В конце июля в Пентагоне пообещали, что США будут и дальше помогать Украине боеприпасами к HIMARS. Как заявил представитель ведомства, американская сторона постоянно контактирует с Киевом по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя».