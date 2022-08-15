Сильные ливни затопили Стамбул: видео

Сильные ливни затопили Стамбул. Обильные осадки превратили дороги города в реки. На опубликованных в российских новостных Telegram-каналах видео можно наблюдать сильные потоки воды на улицах города.

Подтопленными оказались станция метро, а также первые этажи зданий и Большой базар, расположенный в историческом центре Стамбула. На одной из снятых местными жителями записи видно, что вода заполонила автобус с пассажирами. Женщина вынуждена стоять в салоне общественного транспорта по колено в потоке воды.