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1 час назад

Сильные ливни затопили Стамбул: видео

Денис Фьючин

Сильные ливни затопили Стамбул. Обильные осадки превратили дороги города в реки. На опубликованных в российских новостных Telegram-каналах видео можно наблюдать сильные потоки воды на улицах города.

Подтопленными оказались станция метро, а также первые этажи зданий и Большой базар, расположенный в историческом центре Стамбула. На одной из снятых местными жителями записи видно, что вода заполонила автобус с пассажирами. Женщина вынуждена стоять в салоне общественного транспорта по колено в потоке воды.

Ранее сообщалось, что в Турции ветеринары спасли медведя, который объелся галлюциногенного меда.

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