Объевшегося галлюциногенного меда медведя сняли на видео

В Турции ветеринарам пришлось оказывать помощь дикому медведю, которые наелся галлюциногенного меда. Косолапого обнаружили в лесу в странном состоянии. Животное лежало без движения и скулило.
По всей вероятности, зверь полакомился так называемым «бешеным медом» из цветков рододендрона, это растение содержит токсин. Врачи ухаживали за хищником на протяжении нескольких дней, после чего его отпустили на волю.
Ранее сообщалось, что кенгуру в Австралии попытался проникнуть на территорию посольства России и едва не застрял в металлических прутьях забора.