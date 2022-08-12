Объевшегося галлюциногенного меда медведя сняли на видео

В Турции ветеринарам пришлось оказывать помощь дикому медведю, которые наелся галлюциногенного меда. Косолапого обнаружили в лесу в странном состоянии. Животное лежало без движения и скулило.

По всей вероятности, зверь полакомился так называемым «бешеным медом» из цветков рододендрона, это растение содержит токсин. Врачи ухаживали за хищником на протяжении нескольких дней, после чего его отпустили на волю.