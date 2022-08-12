Небывалая жара и сильные пожары привела к тяжелейшей ситуации в европейских странах. Людям кажется, что «наступил апокалипсис», пишет Daily Mail.

Во Франции разгул стихии достиг таких размеров, что правительству пришлось обратиться за помощью к государствам ЕС.

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Сотни немецких, польских, итальянских и румынских специалистов экстренных служб направлены в департамент Жиронда. Им поставлена задача потушить огонь, который выгнал тысячи французов из их домов.

По данным службы мониторинга лесных пожаров, в 2022 году в республике сгорело свыше 60 тыс. гектаров, что в шесть раз выше, чем в среднем за предшествующие годы.

В Италии и Германии отмечается сильнейшая засуха. В Рейне уровень воды упал настолько, что нарушилось транспортное сообщение, осложнились поставки энергоносителей. Обмеление реки По привело к проблемам с орошением полей у итальянских фермеров.

Жара сказалась и на Швейцарии. Из-за высокой температуры оттаял перевал, который на протяжении двух тысяч лет был покрыт льдом.

В Европе разворачивается битва за воду. Две трети территории Евросоюза, а также Великобританию накрыла новая волна экстремального тепла. Засуху уже назвали самой суровой за 500 лет, сообщает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

Там, где раньше плавали утки, растрескалась земля. В графстве Оксфордшир в Великобритании из-за тропической жары пересохло водохранилище. Осталась зеленая лужа.

«Этот год был особенно плохим. У нас не было абсолютно никакой воды. Мы не могли вообще ничего получить из крана. Как вы видите, воду нам доставляют», – рассказала Кэролайн Эванс.

Воду по окрестным деревням теперь развозят в бутылках и автоцистернах. Крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water Utilities Limited сбои в работе объясняет рекордным потреблением и дырявыми трубами. Протечки постоянные – 600 миллионов литров ежедневно. На этих кадрах – последствия коммунального разгильдяйства. Такая протечка на днях затопила улицу на севере Лондона.

«Мы призываем людей действительно отнестись к этому серьезно, потому что речь идет не только о воде на сегодня или даже на завтра, а о том, будет ли у нас вторая сухая зима», – сказала представитель водопроводной компании Риган Харрис. Из-за коммунальных проблем без воды остаются целые деревни. В графстве Бакингемшир, это центральная Англия, даже появился Робин Гуд XXI века. Отец двоих детей на дороге заблокировал машину водопроводной службы и потребовал ответ, когда в их доме появится питьевая вода. Без нее семейство сидит третье сутки. «Нет никакой информации. Я потребовал, чтобы водитель позвонил менеджеру и всё выяснил. Он отказался», – рассказал британец.

Власти ввели штрафы для тех, кто не бережет воду: за полив газонов, за мытье машин. Также запрещено наполнять детские бассейны и включать фонтаны на дачных участках. Нарушители могут лишиться тысячи фунтов стерлингов. Этим летом над Европой уже пронеслись четыре волны экстремальной жары. Пришла пятая. И это не финал, считают специалисты.

«Интенсивность и частота такого рода экстремальных явлений, засухи, а также волн тепла, если не будут приняты эффективные меры по смягчению последствий, эта интенсивность и частота резко возрастут по всей Европе, как на севере, так и на юге», – сказал научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торетти.

В Германии обмелел Рейн – самая большая река страны. Уровень воды может достичь критического уровня в ближайшие дни. Судоходство существенно затруднено. Особенно транспортировка грузов, включая уголь и бензин.

«Например, поставки соли из Хайльбронна поступают сюда по реке Рейн, и обычно они перевозят две тысячи тонн. Теперь 600 тонн, и это показывает: чем меньше воды, тем меньше груза на кораблях», – отметил представитель транспортной компании Кристиан Лоренц.

Необычное явление, которое вызвала жара, засняли спасатели в Калифорнии. Там загорелся сухой кустарник, а ветер и перепады температур сформировали из дыма и огня торнадо. Дурной знак, сказали местные фермеры.

Уровень воды в Рейне на территории Нидерландов из-за засухи приблизился к рекордно низкой отметке. Об этом сообщила в понедельник на своей официальной странице в Twitter Еврокомиссия.

"Уровень воды в Рейне на голландской территории приблизился к самой низкой отметке в истории, - написала Еврокомиссия. - Удивительные снимки европейской [спутниковой] системы "Коперникус" демонстрируют состояние реки". На фото отчетливо видно значительное сужение реки.

"Засухи и пожары - это наиболее видимый результат изменения климата в Европе, - написала Еврокомиссия. - Наш зеленый переход позволит нам решить эту проблему в корне".

По данным Еврокомиссии, почти 50% территории Евросоюза этим летом поражено засухой, что может, в частности, привести к потере 10-15% урожая. Жара и недостаток воды также стали причиной мощных лесных пожаров в Европе.

Снижение уровня воды в Рейне угрожает Германии перебоями с поставками и снижением темпов экономического роста. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что расходы на перевозку грузов по реке в 2022 году выросли в пять раз, а экономический рост по итогам года может снизиться на 0,5%.

Согласно прогнозам властей ФРГ, уровень воды в Рейне в районе города Кауба уже опустится ниже отметки в 40 см и продолжит уменьшаться, в связи с чем крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки.

Как сообщил представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц, из-за низкого уровня воды суда, перевозящие соль по реке из Хайльбронна в Кёльн, в настоящее время способны перевозить лишь около 600 т груза вместо обычных 2200 т.

Ранее сопредседатель германской Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что опасается сложной ситуации в обществе ФРГ в результате неблагоприятных факторов, вызванных пандемией COVID-19, энергокризисом и инфляцией.

Спасение от обрушившейся на Европу засухи увидели в воде из канализации. Повторно использовать сточные воды из городских очистных сооружений предложила Еврокомиссия (ЕК). Соответствующее сообщение представители органа опубликовали в Twitter.

По данным ЕК, под влиянием аномально высоких температур находится почти половина Евросоюза (ЕС). «Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС — опасные уровни засухи», — заявили в ЕК.

Ключевой мерой, которая поможет пострадавшим от отсутствия осадков странам справиться с нехваткой жидкости, специалисты назвали повторное использование сточных вод. Такие отходы предлагают подвергнуть повторной очистке на водоканалах и применять для полива сельскохозяйственных земель.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале предложение Еврокомиссии повторно использовать воду из очистных сооружений для борьбы с засухой.

Захарова задалась вопросом, когда европейцы перестанут бороться с ветряными мельницами и тратить все, что есть, на поддержание огня конфликта на своем же Континенте, не замечая проблем реальных.

«Хоть в пищу эту воду не будут употреблять? С другой стороны, пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, – это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз – уже стали», – написала Захарова.

Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных уровней из-за роста спроса и ограничения предложения на фоне жаркой погоды. Об этом пишет Bloomberg.

«В четверг цены на электроэнергию в Европе выросли до новых рекордов, поскольку сильная жара ограничивает передачу энергии, а во Франции бушуют лесные пожары», — отмечает агентство.

Как указывает Bloomberg, из-за жары пересыхают ключевые водные пути, используемые для выработки гидроэлектроэнергии, охлаждения АЭС и транспортировки энергетических товаров.

Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции. Более половины энергоблоков на местных АЭС прекратили работу на время технического обслуживания.

Стало известно, что Европу ожидает самая сильная засуха за последние 500 лет. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, почему в европейских странах наступила засуха, может ли случиться подобное в России и как это отразится на экономике государств.

Справится ли Европа

Как рассказал «Вечерней Москве» доктор экономических наук Леонид Холод, засуха негативно скажется на экономике европейских стран. Это создаст дополнительные расходы, отключение воды и потерю урожая.

По мнению собеседника «ВМ», засуха может спровоцировать целый ряд экономических проблем в странах Европы, среди которых:

Отключение водоснабжения;

Рост цен;

Потеря некоторых сельскохозяйственных угодий.

— Засуха очень плохо влияет на рост плодовых растений, также негативно воздействует на состояние пастбищ и сельхозугодий. Например, если вовремя не напоить животных водой, уменьшается количество молочной продукции, что приведет к росту ее цены, — прокомментировал экономист.

Холод подчеркнул, что увеличение цен на продукты питания будет связано и с тем, что потребуется дополнительное вложение в сельскохозяйственное производство (дополнительное кондиционирование пастбищ).

Он также не исключил бытовых неприятностей, которые будут спровоцированы засухой. В частности, речь идет об отключении водоснабжения.

Однако экономист добавил, что в Европе развита система страхования и кредитования, которая является подушкой безопасности в подобных неблагополучных ситуациях, поэтому можно предполагать, что в течение сезона экономика страны восстановится.

В чем причина засухи

Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, засуха в Европе началась в конце июля. Ее спровоцировал дефицит осадков.

— Происходит это в первую очередь из-за стабильности определенных синоптических ситуаций, при которых следует вынос воздушных потоков со стороны Северной Африки. Дополнением является антициклональная погода, которая препятствует возникновению осадков в этих районах, — прокомментировал специалист.

Также Шувалов добавил, что частая повторяемость атмосферных образований (антициклонов) в этом сезоне препятствует появлению осадков.

— По периферии этих антициклонов с Северной Африки поступает очень жаркий воздух, что провоцирует наступление очень горячего воздуха. Это также приводит к засушливым условиям, — заключил синоптик.

В нашей стране, как отметил собеседник «ВМ», подобная ситуация не исключена, засушливые условия в течение десятилетия можно будет наблюдать на востоке европейской территории России, на Урале и юге Сибири, а также южных сторонах Тюменской и Омской областей.

— Поволжье (включая нижнее Поволжье), восток Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкия и Дагестан также могут столкнуться с засушливыми условиями, — подчеркнул Шувалов.

Он добавил, что температура в этих регионах может достигать отметки 33–38 градусов (кроме среднего Поволжья) и сопровождаться низким количеством осадков. Также устойчивый высотный гребень (повышенное давление) и преобладание потоков антициклона (высотный и приземный) будут способствовать возникновению засухи в этих регионах.

В августе 2022 года Европа переживет еще более мощную засуху, последствия которой будут крайне тяжелыми. Она обещает стать еще сильнее, чем в июле, говорят синоптики.

С таким прогнозами выступили специалисты, подготовившие доклад по заказу Европейской комиссии, передает Euronews. Уже сейчас от аномальной жары страдает почти весь континент. Наиболее сложная ситуация сложилась на юге Франции, а также в Испании и Португалии. Реки Европы катастрофически обмелели.

Франция страдает от самой сильной засухи за все время метеорологических наблюдений, сообщили специалисты Météo-France. Жара не собирается отступать — она продлится до конца недели. Аграрии уже несут существенные потери. Практически такая же ситуация в Великобритании, где температура воздуха держится на уровне плюс 35 градусов Цельсия. В Англии и Уэльсе введен временный запрет на полив садов и огородов ради экономии пресной воды.