«Вода из копытца в самый раз»: Захарова об идее ЕК использовать сточные воды

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале предложение Еврокомиссии повторно использовать воду из очистных сооружений для борьбы с засухой.
Захарова задалась вопросом, когда европейцы перестанут бороться с ветряными мельницами и тратить все, что есть, на поддержание огня конфликта на своем же Континенте, не замечая проблем реальных.
«Хоть в пищу эту воду не будут употреблять? С другой стороны, пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, – это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз – уже стали», – написала Захарова.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что почти половина Европы страдает от засухи. В качестве альтернативного метода борьбы было предложено повторно использовать воду из городских очистных сооружений.
Так, сообщалось, что засуха грозит коллапсом для водного транспорта в Европе. В частности, река Рейн может стать непроходимой для барж в связи с низким уровнем воды. По Рейну транспортируют до 80% перевозимых по воде жизненно важных грузов, в том числе нефть и уголь. Перебои в поставках могут привести к снижению экономических показателей.