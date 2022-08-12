В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
23 минуты назад

«Вода из копытца в самый раз»: Захарова об идее ЕК использовать сточные воды

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале предложение Еврокомиссии повторно использовать воду из очистных сооружений для борьбы с засухой.

«Вода из копытца в самый раз»: Захарова об идее ЕК использовать сточные воды
Фото: ТАССТАСС

Захарова задалась вопросом, когда европейцы перестанут бороться с ветряными мельницами и тратить все, что есть, на поддержание огня конфликта на своем же Континенте, не замечая проблем реальных.

«Хоть в пищу эту воду не будут употреблять? С другой стороны, пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, – это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз – уже стали», – написала Захарова.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что почти половина Европы страдает от засухи. В качестве альтернативного метода борьбы было предложено повторно использовать воду из городских очистных сооружений.

Так, сообщалось, что засуха грозит коллапсом для водного транспорта в Европе. В частности, река Рейн может стать непроходимой для барж в связи с низким уровнем воды. По Рейну транспортируют до 80% перевозимых по воде жизненно важных грузов, в том числе нефть и уголь. Перебои в поставках могут привести к снижению экономических показателей.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители