«Вода из копытца в самый раз»: Захарова об идее ЕК использовать сточные воды

«Хоть в пищу эту воду не будут употреблять? С другой стороны, пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, – это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз – уже стали», – написала Захарова.