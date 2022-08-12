Автомобиль Hyundai переехал кабриолет Lamborghini в Великобритании. ДТП в городе Лидсе с участием люксового автомобиля попало в объектив камеры и опубликовано в социальной сети.

На кадрах видно, что после столкновения китайский седан не затормозил и проехал по капоту итальянского спорткара. По предварительным данным, стоимость Lamborghini оценивается в 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 17 миллионов рублей).