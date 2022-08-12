Охваченную огнем яхту за миллиард рублей сняли на видео

В Испании на яхте за миллиард рублей произошел пожар. Полыхающее 45-метровое у острова Форментера судно сняли на видео свидетели инцидента. На него обращает внимание издание Daily Mail.

Возгорание возникло на яхте, которое, по предположению таблоида, принадлежит предпринимателю Паоло Скульдери. Он является председателем компании Addler Group, а также владельцем 19 ресторанов в Италии.