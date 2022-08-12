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13 минут назад

Охваченную огнем яхту за миллиард рублей сняли на видео

Денис Фьючин

В Испании на яхте за миллиард рублей произошел пожар. Полыхающее 45-метровое у острова Форментера судно сняли на видео свидетели инцидента. На него обращает внимание издание Daily Mail.

Возгорание возникло на яхте, которое, по предположению таблоида, принадлежит предпринимателю Паоло Скульдери. Он является председателем компании Addler Group, а также владельцем 19 ресторанов в Италии.

Стоимость горящего судна оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов. О причинах пожара не сообщается. После тушения суперъяхта будет отбуксирована на Ибицу.

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